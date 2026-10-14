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Integrando el Zaffaroni Kart el piloto galleguense Gregorio “Goyito” Gómez se hizo presente en el International Trophy South America que tuvo lugar en la ciudad de Mercedes en la República de Uruguay, donde compitió con kartistas de otro país.

Por primera vez Goyito Gómez se presentó en la categoría Micro Max junto a Lucas Coaching para formar parte de la presentación argentina en la categoría menor en la presentción sudamericana, logrando quedar ubicado entre los 10 de adelante luego de tomar parte en los eventos previstos, donde participaron mas de 190 kartistas de 14 países y donde se desarrolló un fin de semana a todo karting.

En su categoría el primer lugar se lo llevó el representante del Reino Unido Arthur Brown, pero el arwgentino logró ubicarse entre los 10 de adelante en una experiencia mas que saludable para sus intereses, por lo que esperea seguir realizando este tipo de pruebas de carácter internacional, sumando kilómetros arriba del karting.