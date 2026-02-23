Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de las competencias del día sábado, el domingo se completaron todas las carreras previstas en la fecha apertura de verano en el kartódromo de la ciudad de Buenos Aires , y allí finalmente el piloto Goyito Gómez terminó en la cuarta ubicación, luego de un fin de semana con mucho ritmo.

En la tercera presentación Goyito pudo mejorar lo hecho durante el fin de semana y arribó finalmente cuarto lo que lo dejó cuarto también en el clasificador general del fin de semana en la categoría MicroMax, la menor de las clases de la Rotax, luego de un fin de semana con todo.

Por su parte su primo Bautista no tuvo tanta suerte en la tercera manga y no la pudo terminar, pero de todos modos alcanzó para quedar octavo en el clasificador general con 39 puntos en el campeonato, mientras que Goyito ahora esta sexto en el campeonato de la Rotax con 52 unidades.

La fecha del fin de semana

Este fin de semana se disputa la fecha apertura del torneo local en el kartódromo “Malvinas Argentinas” donde se estima contar con un muy buen parque y con importantes visitas del interior provincial, que no se quieren perder la primera carrera del año.

Noticas que provienen de Puerto Santa Cruz hablan de los trabajos que se realizan en el karting de Matías Rodríguez y de Valentino Pagnio, mientras que por otra parte, el chileno Salinas ya estuvo entrenando con su nueva unidad y el aporte de su padre, por lo que la familia estará completa el domingo.

Por otro lado la familia de Matías Muñoz también trae a sus descendientes en pleno entrenamiento en los últimos días por lo que todos se preparan para llegar de la mejor manera a la primera fecha del año.