En la vuelta 23 de 72 del Gran Premio de Países Bajos, Lewis Hamilton sufrió un accidente que lo dejó fuera de la competencia y provocó la salida del Auto de Seguridad.

El piloto inglés perdió el control de su monoplaza y se estrelló contra la barrera de contención, destruyendo el vehículo y obligándolo a abandonar la carrera.

El golpe no solo afectó a Hamilton, sino que también generó un momento crucial en la estrategia de los equipos, ya que la mayoría de los protagonistas aprovecharon para entrar a boxes y realizar cambios de neumáticos.