Your browser doesn’t support HTML5 audio
En la vuelta 23 de 72 del Gran Premio de Países Bajos, Lewis Hamilton sufrió un accidente que lo dejó fuera de la competencia y provocó la salida del Auto de Seguridad.
El piloto inglés perdió el control de su monoplaza y se estrelló contra la barrera de contención, destruyendo el vehículo y obligándolo a abandonar la carrera.
El golpe no solo afectó a Hamilton, sino que también generó un momento crucial en la estrategia de los equipos, ya que la mayoría de los protagonistas aprovecharon para entrar a boxes y realizar cambios de neumáticos.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario