Recordando hechos especiales vividos en los últimos 70 años, cabe hacer mención al 23 de febrero de 1965, oportunidad en que el automovilismo argentino y chileno compartió su actividad en el circuito Arturo Pratt de Punta Arenas, donde vencieron en 2000 c.c. Oscar Hawkins y en Fuerza Libre José Muñiz, ambos representantes de Río Gallegos.
Haciendo relación a esta carrera, en primer término habían realizado una participación vehículos modelos Ford “T” donde el ganador luego de dos vueltas fue José Blasket, seguido de Marcos Goic y de Juan Cárcamo, mi9entras que dando continuidad al espectáculo, tomaron parte las camionetas, donde se impuso Sergio Flores con una Chevrolet, luego de tres vueltas al trazado con un tiempo de 14 minutos 20 segundos 4/5 a un promedio de 106.800 kilómetros por hora, seguido de Alvaro Margulic.
A continuación correrían los vehículos de hasta 1200 c.c. donde se lució Roberto Movillo ganando ampliamente al volante de un Peugeot en 30 minutos 55 segundos a un promedio de 99 klm/h dejando como escolta a José Lagos con volkswagen y tercero a Ivan Marinovic con auto similar.
Luego vendría la competencia para máquinas de hasta 1500 c.c. con cinco competidores en grilla, con Leopoldo Turina por el lado de la cuerda y Oscar Hawkins por el lado de afuera, y luego Julio César Neil, José Camelio y César Tovar, con una largada donde Turina y Camelio se fueron adelante y Hawkins comenzó a recuperar llegando a la segunda ubicación ya cuando culminaba la primera vuelta y un tiempo mas y Hawkins pasó al frente seguido por Turina que lo intentó pero que no pudo alcanzar al argentino.
Cubiertos los seis giros, ganó Oscar Hawkins con Fiat en 26 minutos 26 segundos a un promedio de 115.500 klm/h, seguido de Leopoldo Turina en 26 minutos 45 segundos 3/5 y tercero Julio César Neil con Fiat 1500 en 27 minutos 32 segundos, cuarto César Tovar y quinto José Camelio.
Finalmente se disputó la prueba con los autos de hasta 5000 c.c., donde se presumía un duelo entre Esteban Capkovich y José Muñiz y donde de movida Muñiz sacó ventajas sobe Capkovich y dejó en tercer lugar a Mario Vitelle, dejando cuarto a Oscar Hawkins, quinto César Mayeste, sexto Eulogio Cofre y séptimo Roberto Castro.
Poco después de cumplido el primer giro Esteban Capkovich debió de abandonar con una “biela cortada” y Muñiz impuso claras ventajas sobre el resto incluso con récord en el segundo giro a un promedio de 125.520 klm/hora, donde por momentos Hawkins se acercó a Vitelle pero no lo pudo superar y así se llego al final con José Muñiz ganador con su Ford Falcon en 51 minutos 34 segundos 1/5 a 118.500 klm/hora, seguido de Mario Vitelle también con Ford Falcon en 52 minutos 01 segundos, tercero Oscar Hawkins con Valiant GT en 52 minutos 35 segundos cuarto Roberto Castro con Chevrolet y el resto abandonó la carrera.
Decía este matutino la Opinión Austral que “...Excelente demostración es la que brindaron los volantes argentinos en el circuito el domingo, el que fue gustado por millares de personas que se situaron desde hora temporada a lo largo del vistoso recorrido, y excelente por la velocidad que pudieron alcanzar no obstante los tramos difíciles del recorrido, y sobre todo por el comportamiento caballeresco, fueron a la vecina ciudad a hacer deporte y consiguieron su objetivo plenamente.”
