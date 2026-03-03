Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tal como estaba previsto, el Ford “T” llamado Haydee que tripula su dueño Julio Dupont ya inició su viaje al sur del país por la ruta 3 rumbo a Ushuaia donde estiman arribar en una semana de viaje, previo paso por varios lugares de la Patagonia.

Para completar la travesía, se unió otro modelo con un Ford “A” Baquet con pseudónimo “Portu”, quien compaña al tremendo aventurero que viene en su modelo de calle de 1924 por la ruta, llamando notoriamente la atención de propuso y extraños.

La dupla estima llegar a la provincia de Santa Cruz sobre mediados de la próxima semana por lo que los entusiastas de los clásicos lo esperan para acompañarlo por el territorio provincial.