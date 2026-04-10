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Con miras a lo que será la segunda fecha del año que tendrá lugar el domingo en el kartódromo “Malvinas Argentinas” para hoy esta prevista la realización de pruebas oficiales para todas las categorías con horarios y programación, lo que se inicia a las 11 de la mañana.

En primer lugar tendrá oportunidad la categoría master 150 4t, luego la Luqstoff, la pre Junior, la Junior y la Master +40 y este orden se repetirá durante toda la jornada hasta la última que tendrá a los +40 de 18 a 18.20 en el mismo escenario, por lo que se estima que habrá una intensa actividad que se prolongará con cambio de categorías cada 20 minutos.

la presencia de kartistas del interior provincial que disputan habitualmente el campeonato local como los de Puerto Santa Cruz, de Pureto San Julián, Gobernador Gregores y de El Calafate que se presentan en cada ocasión, sumado al piloto Agustín Salinas que viene desde la ciudad de Punta Arenas, le da a estar pruebas un carácter especial, sumado a la gran cantidad de pilotos locales.

Estas pruebas darán pie para la carrera del domingo, donde se ha dispuesto ya la autoridades que regirán la carrera con Alejandro Gallardo como comisario deportivo y Raúl García como comisario adjunto, Jonathan Fernández el director de la prueba y Oscar Trucco el secretario, los comisarios técnicos Alejandro Gallardo, Pedro Vega y Gustavo Gallardo, donde el RPP (Reglamento particular de la Prueba) establece que todo dará inicio a las 9.30 horas del domingo con las pruebas libres, a las 11 de la mañana reunión de pilotos y posterior clasificación, las series darán inicio a las 13.15 horas y las finales se estima a las 15 horas completando el programa del día.

Trabajos de ampliación

Tal como estaba previsto continua adelante la ampliación de los boxes del kartódromo dentro del predio del autódromo local, por lo que ya se están colocando los techados y demás elementos necesarios para alberga muchos mas vehículos de los que se pueden tener actualmente, aunque a la obra le falte muy poco y cabe acotar que esta siendo realizada por el Automóvil Club Río Gallegos sin ayuda externa.

Para ello trabajan algunas empresas amigas y personal que lleva adelante esta ampliación que ya se necesitaba en forma urgente, por lo que se espera contar con la misma a muy corto plazo, dada la ampliación de los parques de las distintas categorías y la necesidad de contar con espacio para todos.