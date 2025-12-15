Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una última competencia del año con buena participación de pilotos incluidas algunas vistas de Río Gallegos, Ignacio “Nacho” Grippo se quedó con la victoria seguido de Martín Godfrid y de Gabriel “Gato” Etura en una carrera con mucho ritmo y donde la lucha por el torneo se circunscribió a Belloni y Etura.

Con la posición lograda por Javier Belloni en el quinto lugar y la tercera posición de Etura, el primero resultó campeón anual por suma de puntos, definiendo así el torneo a su favor luego de haber competido todo el año.

La carrera tuvo algunos matices especiales dado que el buen trabajo que había realizado Pablo Grippo en lo previo se malogró al abandonar tempranamente en la pista, mientras que detrás apareció Martín Godfrid para superar a Etura y colocarse detrás del líder y terminar así la competencia.

Godfrid había sufrido un encontronazo el día previo cuando chocó con Chelo Sebastianelli y tuvieron que reparar ambas unidades pero pudieron largar donde el de Río Gallegos arribó en cuarto lugar delante de Belloni, mientras que Marcos Ortiz y Miguel Angel “Yiyo” Sanchez, los otros dos de la capital, no tuvieron mucha suerte.

En la categoría menor el campeón ya desde la prueba anterior era Juan Manuel “Cholo” Fernández quien gana por quinto año consecutivo el torneo, seguido de Maxi Belloni y de Martín Jara aunque en el torneo el escolta fue Gogo Fernández y el tercero Juan Ignacio Torres.

También se anunció el arranque del campeonato para el próximo año luego de la Fiesta del Lago en febrero, lo que es importante toda vez que también estará cercana la presencia del Turismo Carretera nacional unos días después.