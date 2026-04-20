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El piloto de El Calafate Ignacio Martín Grippo correrá en el Turismo Nacional en la clase 2 en la próxima fecha de San Juan a disputarse el 3 de mayo en el autódromo de Villicum, tripulando un Toyota Etios.

La novedad fue expuesta en la fecha del zonal disputada este fin de semana pasado en el autódromo de El Calafate donde el piloto resulto segundo de su padre Pablo quien fue el ganador de la competencia y que dejó a Ignacio Grippo en el primer lugar del campeonato zonal, habiendo ganado la primera carrera del mes de marzo y terminando en segunda posición este fin de semana pasado.

En el mismo orden se supo también que fue invitado para sumarse a la competencia de invitados del Turismo Pista Clase 1 en San Nicolás en el mes de agosto junto al piloto titular Alexis Bull por lo que ambos tripularán el Fiat Uno del equipo Bull Competición, mientras que la otra unidad que corre el líder del campeonato Williams Bull tiene como invitado para esa fecha al ex campeón de Calafate y Río Gallegos y ex piloto de Top Race Gabriel “Gato” Etura.

Ignacio Grippo quien debutara en el Turismo Pista clase 3 en el año 2022 con buena performance, ingresa ahora al Turismo Nacional junto a su hermano Pedro quien viene cumpliendo una destacada labor, por lo que el ingreso de Grippo sumado al retorno de Federico Luques y la presencia de Pablo “Pali” Collazo pondrá a tres santacruceños en la clase 2 del TN, sumado a los dos que ya nos representan en la clase 3 (Thiago Martínez y Sebastián Gómez) por lo que el quinteto se apresta a cumplir con los objetivos del difícil trazado sanjuanino.-

En Río Gallegos

Mientras tanto en Río Gallegos se acerca la tercera fecha de la temporada la que contará en su programación con la categoría Fiat 128 Pista cumpliendo una competencia con pilotos invitados, donde se estima poder contar con un mínimo de 20 autos para esta ocasión.

Por otra parte también es muy posible que se unan luego de mas de dos años, los autos del Stock Pista, cuyos pilotos están trabajando para reunir la mayor cantidad de autos posibles con todo el intento de volver a competir en los torneos zonales.