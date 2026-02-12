Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con la presencia de los mas recodados miembros de la peña Los Glaciares, se inauguró un mural en el predio del autódromo “Enrique Quique Freile” en El Calafate, que recuerda especialmente a los fundadores de la organización y a sus mas destacados representantes.

Con varios históricos presentes como Mario Iglesias y Carlos Rodríguez a quien la peña agasajo hace poco tiempo, con familiares y nietos presentes, se recordó especialmente a la peña que fue un poco la fundadora del automovilismo en la ciudad en el año 1971, cuando puso en la ruta un Peugeot 504 en las manos de Quique Freile y de Harris.

Hace poco mas de un año que el grupo se ha vuelto a reunir y ha realizado algunos reconocimientos mas que singulares con varios reconocidos pilotos, por loo que están colaborando con el automovilismo autóctono y vinculados a la organización con el apoyo del municipio local que ha contribuido también a la puesta en escena del mural que hoy ha cobrado vida.

La obra que estuvo a cargo de la muralista local Catalina Sallies representa una fotografía del año 1971 donde se observa al auto y su equipo, lo que queda ahora muy cercano a la torre del autódromo, mientras que el sábado se inaugurará también en los aledaños de la técnica del autódromo otros murales que recuerdan la victoria de Julián Santero en 2023, de Tobías Martínez en 2024 y de Facundo Chapur en 2025, todos pilotos de Turismo Carretera.