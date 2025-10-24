Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La categoría ACHAS (Asociación chilena de automóviles Sport) que tenía prevista su presencia en el autódromo “Enrique Freile” de El Calafate los días 1 y 2 de noviembre con una competencia de larga duración , suspendió la visita a pocos días de su realización debido a problemas con la tramitación de aduanas como tema principal.

La categoría que reúne autos de tres categorías como los clásicos de 1400 y 1600 casi estándar, los carburados y los inyectados, todos fabricados entre 1977 y 1997, había confirmado mas de 30 unidades para tomar parte de la carrera en Calafate con con una prueba de larga duración con mas de 50 vueltas al trazado perimetral.

Con la suspensión de esta competencia se ha originado una serie de problemas dado que las bateas para el transporte de los autos ya estaban canceladas para el viaje, varios alojamientos ya también cancelados y confirmados, sumado a todos los gastos que ocasiona un viaje de ésta naturaleza, por lo que los participantes plantean ahora tratar de recuperar algo de lo invertido, lo que es bastante complicado.

Ante la situación planteada en las últimas horas, y luego de una reunión que se realizara el mismo viernes a las 20 horas en la cuidad de Punta Arenas, se han comenzado a realizar una serie de contactos para ver si es factible la presencia de la ACHAS en el autódromo “José Muñiz” en la fecha de noviembre, prevista para el 7 y 8 de ese mes.

La idea original sería seguir con la prueba de larga duración pero en Río Gallegos con los autos que tenían previsto tener en El Calafate, dado que ya se confirmó la presencia de la categoría TC5000 para esa fecha y que no vendrían en noviembre la Chevette y la Hyundai Accent debido a la realización de las Tres Horas de Puerto Natales, por lo que estas dos últimas vendrán ya confirmadas para la fecha de diciembre, y esto da la posibilidad mas que concreta de la presencia de la ACHAS en Río Gallegos junto a la TC5000.

De concertarse esta posibilidad los autos sport de chile volverían al “José Muñiz” después de mas de dos años de su última presentación en ese escenario, donde consultado el Automóvil Club Río Gallegos, las autoridades expresaron que non habría inconveniente con el tema siempre y cuando se concrete la tramitación aduanera en tiempo y forma, por lo que se estaría trabajando en ese sentido.