Durante la semana el piloto Williams “Willy” Bull dialogó con Música de Motores, el programa que se emite por LU12 La Deportiva de la Patagonia, haciendo relación a su primera victoria en el autódromo de Toay en la Clase 1 del Turismo Pista, y la alegría que significó este logro sumado a la repercusión social que ha tenido en todo el ámbito provincial.

Luego de su retorno a El Calafate y los saludos de familiares, vecinos y amigos, Willi charló con tranquilidad haciendo referencia a lo obtenido en La Pampa, su primera victoria por un campeonato argentino, expresando que “...es una alegría inmensa de la cual recién estamos cayendo, un poco esa es la realidad, lo lindo del logro que pudimos traernos que fue inmenso, por lo que estamos muy felices, y hemos recibido un montó de mensajes de muchas personas, lo que me hacen llegan mucho cariño y la verdad que es algo muy especial y nos pone mas que felices.

Con referencia a la victoria, el piloto destacó que “…es algo muy soñado, algo muy anhelado, ya haber llegado a la categoría es estar viviendo un sueño, y haber podido lograr una victoria y de la manera que lo logramos es algo de lo que estamos cayendo de a poco y disfrutándolo al máximo, porque cuando los resultados vienen de esta manera es algo que hay que disfrutar mucho…”

“..Es un año que nos dio muchas alegrías y que toda la gente se ponga contenta con nosotros y disfrute con nosotros no tengo palabras para agradecer tanto cariño…” expresó el piloto y luego haciendo relación a su familia, enfatizó que “…Juancito (su padre) se lloró todo, a ellos les tocó estar en Calafate porque no tenemos la posibilidad de manejar grandes números pero cuando les pudimos ver las caras de alegría y de como lo disfrutaron por la tele fue tremendo…”

Con relación al acompañamiento de su tío Jaime Bull, remarcó que “...Jaimito dijo que era el día mas feliz de su vida, y vos sabes que vale mucho porque en las brasas anda muy bien y si le das un disco también dibuja y la rompe, por lo que se quedó por allá y nos confirmó que estará en La Plata y eso nos pone mas contentos todavía…”.

Finalmente haciendo relación a la carrera en sí, Williams destacó que “...era recontra importante usar la estrategia, porque sabíamos que estar primero en la última vuelta era casi seguro llegar segundo, pero no pudimos dejar de aprovechar la posibilidad de avanzar cuando entramos con la chupada y no vi la bandera a cuadros porque entre en la recta mirando todos los espejos, y cuando vi la bandera roja al final, me di cuenta recién que había ganado,…eso fue tremendo...” remarcó el piloto que se prepara ahora par la última fecha en el Mouras de La Plata donde además su hermano Alexis podría estrenar su nueva unidad, porque esta historia tiene continuidad, esto sigue.