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Curiosamente cuando la situación económica es una de las mas complicadas para el automovilismo deportivo, la segunda fecha de la temporada que tendrá lugar el próximo domingo, puede ser una de las mas concurridas en materia de parque de los últimos años.

Con la presencia de siete categorías en pista, se presenta la posibilidad de acercarse mucho a los 100 autos de carrera, con números que parecieran imposibles hace muy poco tiempo, pero que hoy aparecen como mas que posibles, en una prueba que además cuenta con visitas de Chile en tres especialidades lo que aumenta considerablemente la presencia de autos y de público en la competencia.

A tales efectos, y cuando aún faltan 24 horas para cerrar el registro de inscripciones, cada categoría anuncia la cantidad de autos y pilotos que concurrirán al evento, por lo que tomando como referencia estos números, se vislumbra que la visita podría sumar unos 48 autos con 16 de la TC5000 entre argentinos y chilenos, 20 autos de la ACHAS (Asociación Chilena de Automóviles Sport) y 12 autos mínimo de la monomarca Hyundai.

Por el lado de las cuatro categorías de Río Gallegos y de la región que estarán presentes, la Fórmula con 9 unidades, la monomarca 1300 con 10 autos, la Fiat 1600 con 8 unidades y la Fiat 128 Pista con 24 autos, sumarían unos 51 unidades locales lo que sumado a las chilenos arroja un numero previo de 99 autos, una cifra impensada hace poco tiempo, por lo que la expectativa por el cierre de inscripciones que tendrá lugar mañana jueves a las 18 horas es llamativo.

La Fórmula Santacruceña irá por la carrera 346 de su historial, mientras que la monomarca 1300 llegará a las 170 carreras disputadas, la Fiat 1600 que naciera en 2017 sumará al final 55 carreras corridas y los Fiat 128 Pista irán por su segunda presentación, mientras que algunos detalles interesante son por ejemplo la presentación del actual campeón de la Fórmula Alejandro Nelson “Nano” Oyarzo quien correrá su carrera 100 en la categoría en la que debutó el 14 de abril de 2002.

Entre otros detalles, algunos autos que se confirman como posibles son el Soprana de los hermanos Ríquez y el Falcon de Eduardo “Lalo” Nuñez en la categoría TC5000, sumado a la presencia de la familia Lorca (padre e hijo) en la monomarca Hyundai de Punta Arenas, la aparición de Nicolás Oyarzo en la 128Pista con el auto que pertenece a Carlitos Felgueroso, y otras novedades que se van presentando en la medida en que se acerca el cierre de registro de inscripciones.