La categoría Fiat 1600 c.c. podría presentar un parque de una docena de autos, que sería el mayor presentado en lo que va del año en el autódromo “José Muñiz”, corridas las fechas de abril y mayo, dado que la especialidad no se presentó en marzo.

Hasta ahora han sido solo siete los autos que se presentaron en esa ocasión, donde Martín Ojeda dejó sentada su supremacía en ambas ocasiones, por lo que esta segunda parte que se inicia en pocos días pone de manifiesto saber si existe quien le ponga freno al ritmo del puntero actual del campeonato.

La información desde adentro mismo de la especialidad, da cuenta de que estarían los ya conocidos Ojeda, Leandro Almonacid, Horacio Fernández, Jorge Clímis, Pablo Gómez, Fede Davidson y Pablo Fernández, a los que se podrían agregar Jorge “Trapito” Soto Parra, Carli Paris con el auto que perteneciera a Dragosetti y que fuera adquirido por el nuevo piloto de la categoría, Martín Coire, Fernando Belmonte con nueva unidad que perteneciera a Juampi Osorio y Willy Clarck con el auto de su hermano Anner, por lo que podrían presentar una docena de autos en pista.

Esto le daría a la categoría mayor vigor y mejoraría notablemente el espectáculo, sumado a variaciones en el torneo que por ahora lidera Martín Ojeda con 46 unidades, seguido de Pablo Fernández con 31, Pablo Gómez con 28, Jorge Clímis con 25.5, Horacio Fernández con 8, Leandro Almonacid con 6,5 y Fede Davidson con 5 unidades.

Vuelve Danilo Guichaquelen

En la categoría 1600 c.c. de Río Turbio se confirma el retorno al “Mario Giacobbo” de Danilo “Panqui” Guichaquelen con un VW Gol que era utilizado en rally y ahora transformado para pista, en lo que se esta trabajando arduamente para poder estar listo cuanto antes.

Se corre el reinicio en San Julián

Para este domingo se espera concretar el reinicio de la actividad luego de la etapa invernal en el “Cacho Mirol” de Puerto San Julián con la presentación de la categoría 1600 y los autos locales y de la región.

Ya se está trabajando para dejar todo en condiciones confirmando la presencia del comisario técnico Mario Seron y de un comisario deportivo de la zona norte provincial, por lo que esta todo dispuesto para dar continuidad a la actividad automovilística tal como estaba previsto.