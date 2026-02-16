Your browser doesn’t support HTML5 audio
La nueva categoría que se incorpora a partir de marzo y que reglamentariamente solo acepta a unidades Fiat del modelo “128”, ya se encuentra en franco plan de presentación con varios nombres que ya han confirmado su presencia a partir de la primera carrera del año.
Mientras se planifica el formato que tendrá durante 2026 donde hasta se habla de competencias de larga duración tipo “3 Horas” o similar, las autoridades actuales cuentan con un listado de quienes han solicitado ya neumáticos que son provistos por la misma, donde figuran muchos nombres que estaban “en retiro efectivo” desde hace un tiempo, por lo que esto le puede dar otro impulso al automovilismo regional.
Entre los mas destacados figuran Mayeste, Roquel, (ambos hermanos), Alejandro “Jano” Mallada de Gobernador Gregores, Ricardo Diaz, Gastón Hindie, aparece también otro como Lionel Pedernera de Puerto San Julián, Gerardo “Gera” Castro, Martín Hindie que retorna, Leandro Gallardo, el ex campeón Emilio Felgueroso, Juan Asencio, Fautrier, Armando Andrade, Juan Manuel Zabalía, Carlitos Felgueroso, Daniel López, Alberto Uribe, Alvarado, Rudy Villafañe, Donoso y varios mas.
Queda confirmar aún que harán los pilotos que están participando en la categoría junto a los Fiat Uno, y hablamos de Jorge Freile, de Nahuel Soria y de Miguel “Yiyo” Sanchez, mientras que se esperan novedades de los autos de Tejedor, Huaiquil o Sarmartano que están en plena vigencia para ingresar a la categoría, por lo que con todo este bagaje de intenciones, la categoría podría presentar mas de una veintena de autos desde su primera aparición.
Como ya expresamos en ediciones anteriores, habrá que ver ahora que harán los propietarios de los Fiat Uno, donde quedan unos seis autos sin definición porque quedarían solos en la categoría, tal el caso de la familia Fernández con dos unidades aunque cuentan con posibilidades y motores para “pasarse” a la categoría 1600, al igual que otros como Jesús Leguizamón quien ya participó en la categoría mayor, mientras que el campeón Facundo Rodríguez ya anunció su paso a la 1600.
Esto provoca una situación que amerita una definición, que en el corto plazo deberán tomar no solo los dirigentes, sino también los pilotos de la categoría 1300.
