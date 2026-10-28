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La próxima fecha del karting regional se disputará el 8 de noviembre en el kartódromo “Malvinas Argantinas” y allí estarán presentes no solo los que disputan el torneo, sino que la categoría Junior tendrá pilotos invitados de verdadera jerarquía.

Tal es así que reconocidos kartistas como Thiago Diaz quien ostenta el título de campeón, será el invitado del líder de la especialidad Matías Rodríguez por lo que será toda una responsabilidad, sumado a que entre otras figuras, Santino Grasso tendrá como invitado al tucumano Lorenzo Daz quien conforma el equipo Genesis con Matías Milla y Pitu Janson en el karting nacional, con tres títulos encima.

Otro de los invitados será Agustín Orellana quien milita hoy en el Turismo Pista Clase 1 junto a los hermanos Bull como para ponerle mas interés en la prueba, mientras que varios locales como Agustín Gallardo es invitado de Agustín Paris, Sebastián Ortiz (Hijo de Marcos) es invitado de Joaquín Suarez, Jael Diaz con Carlos Diaz y Lorenzo Heredia con Bautista Abatte, mientras que Thiago Tabares invitó a Alejo Santillan.

Por su parte Teo Mayeste invitó a su primo Bautista, y Marcos Suarez a Juan Cruz Otero mientras que Bautista Gómez (hijo de Sebastián) invitó al turbiense Yair Pereyra entre algunos de los que ya estan confirmados, por lo que se presenta una carrera doble sumamente interesante.