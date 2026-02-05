Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La resolución adoptada por las autoridades del Automóvil Club Río Gallegos dando lugar a la creación de una monomarca dentro de la categoría 300 que solamente incorpore a los Fiat 128, deja a los modelos Fiat Uno con serias dudas de su puesta en escena.

Esto viene a cuento porque a mediados de diciembre, con la presentación realizada por Fabio Herrero y Gera Castro, relanzando la monomarca 1300 solo con los Fiat 128, deja un agujero importante en la especialidad, toda vez que se venia poblando de los mas veloces Fiat Uno.

Esta discusión que aún persiste sobre si se debió o no darle lugar a autos mas modernos ya no tiene solución, porque una vez incorporados y con el tiempo necesario de desarrollo, los Fiat Uno fueron superiores a los clásicos “128” de siempre y esto complicó la cosas, por lo que se ha producido una separación en la categoría que comienza a regir a partir de marzo de este año.

Con esta particularidad, ya tanto Herrero como Castro y el grupo que los acompaña están trabajando en la primera carrera del año y en otras que vendrán a posteriori como carreras de larga duración, por lo que se viene un panorama comprometido para los Fiat Uno toda vez que seguramente serán minoría.

Entre algunos de los usuarios del 128 se piensa continuar luchando contra los “Uno“, pero9 la mayoría se irá hacia la categoría creada ahora, por lo que quedarán menos de una decena de Fiat Uno en la especialidad y haciendo un recuento de lo que puede pasar, se estima que estas unidades podrían derivar hacia la categoría 1600.

A los fines de clarificar el panorama, el costo de armado de un motor de 1300 y un 1600 es casi similar sin muchas variantes, y lo que los diferencia en todo caso es lo periférico, donde otros cosos son distintos por lo que habría que tratar de equiparar en estos elementos pero no en el armado de motores.

Llendo0 específicamente a quienes quedarían en “veremos”, ya se sabe que el campeón Facundo Rodríguez se pasa a la 1600 por resolución propia, y quedarían unos siete autos en saber que harán, tal el caso de Horacio y Leandro Fernández, aunque ambos cuentan con motores 1600, Jesús Leguizamón también dado que ya participó en esa especialidad, y Chelo Sebastianelli anuncia que correrá el torneo de El Calafate con el Fiat Uno, al igual que Marcos Ortiz.

Quedaría por saber que harán Mauro Serón y Ricardo Diaz quienes corrieron con Fiat Uno hasta el final de 2025, y por supuesto que harán los 128 que los acompañaron hasta el final de este ciclo, tal el caso de Soria, de Villafañe, de Yiyo Sanchez y de otros mas que hasta hoy participaban con los Fiat Uno.

Con este panorama existe una gran duda por saber como arrancará esta nueva modalidad y para donde irán los que quedan sin tomar aún una resolución, cuando solo faltan 30 días para que se inicie la actividad y todo comience a rodar en el autódromo local, por lo que las medidas que se adopten en cada equipo serán fundamentales para tener una idea mas aproximada de lo que puede pasar en los próximos días.