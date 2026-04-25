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La dupla que debutará en la tercera fecha de la temporada dentro de siete días con el gregorense Javier Mansilla y el de Santa Cruz Matías Rodríguez, contará con la asistencia del equipo de Los Paramecánicos, encabezados por Alejandro Gallardo secundado por Pedro Vega, una de la estructuras mas reconocidas de la región en el tema, y Gustavo Gallardo en la motorización.

Los jóvenes pilotos ambos participantes activos del karting en la categoría Junior en el kartódormo “Malvinas Argentinas” tripularán el Fiat 128 propiedad de Fabio Herrero en la fecha con pilotos invitados que se realiza los días 2 y 3 de mayo próximos en el autódromo “José Muñiz” de Río Gallegos.

La competencia que reunirá lo mas reconocido de la especialidad con varias figuras de otras categorías y con mas de veinte unidades en pista, será un muestrario ideal para los dos jovencitos que hacen así sus primeras armas en el automovilismo regional, por lo que tendrán muchos ojos mirando su accionar, aunque deberán de rendir pruebas de suficiencia aunque con la trayectoria del karting, ya tienen el lugar casi asegurado.

Los Paramecánicos también atienden al auto que tripularán Juanjo Gallardo y Juan Manuel Zabalía , mas la asistencia que le brindan a varios equipos mas de la especialidad, por lo que tendrán mucho trabajo durante el fin de semana.

Se corre en Puerto Deseado

Para hoy esta prevista la puesta en marcha del torneo de la zona norte santacruceña con la competencia que tendrá lugar en el “Ramonín Fernández” de Puerto Deseado, lo que abre el calendario de la región norte provincial para las categorías Renault 12, Limitada Regional y el Hot Rod mientras que la categoría 800 no contará con su presencia en dicho evento.

Esta prueba luego de los acontecimientos que impidieron el inicio de la actividad en la zona, tendrá su primera carrera del año en el tradicional circuito deseadense, por lo que se estima un parque muy numeroso en ésta oportunidad.