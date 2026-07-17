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Luego de varias gestiones finalmente se dio a conocer el tramo por territorio argentino que tendrá la 51° edición del Gran Premio de la Hermandad para este año, el que se cumplirá entre el cruce Chorrillos y La Arcillosa tal lo que informó el Automóvil Club Río Grande, luego de varios intentos de transitar por otros lugares, lo que dejará el tramo argentino en un poco mas de 30 kilómetros de extensión total.

Esto se dio luego de los trámites que venían realizando los dirigentes del ACRG con las empresas privadas que operan en la ruta de la Complementaria TF1 hasta el bajo Aeronaval como sucedía habitualmente, por lo que finalmente se decidió transitar por el tramo previsto definitivo, asegurando que para la próxima edición del año entrante se logrará transitar por este camino.

La presidente del ACRG Sandra Martínez dejó claro que fue imposible ante la negativa de dichas empresas de utilizar esos caminos por lo que dejaron todo previsto para la próxima edición, por lo que los autos participantes deberán transitar por el camino previsto y ya ajustan su hoja de ruta para esta eventualidad y se ha resuelto además reconocimiento de ruta a partir de loas primeras horas del próximo domingo para vehículos sedan y utilitarios.

Esta edición del GPH que ha presentado tantas situaciones difíciles y que cuenta hasta ahora con un número de participantes mucho menor que lo habitual, producto de los altos costos y de los problemas presentados en las dos últimas ediciones, se largará desde Puerto Porvenir en suelo chileno para recorrer dos tramos de velocidad y luego en territorio argentino para realizar el tercer tramo en la nueva modalidad de la carrera, y por los mismos caminos para el retorno del día siguiente.

La carrera tuvo su presentación oficial durante el pasado fin de semana en las instalaciones del club Croata de Puerto Porvenir con el acto llevado a cabo por el colega Francisco “Pirulo” Oyarzo, periodista especializado de la ciudad de Punta Arenas (Chile) y que contó con la presencia de autoridades de ambos países y delegaciones de pilotos y participantes.