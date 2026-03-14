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En reunión de las autoridades de la categoría Fórmula Santacruceña se resolvió una medida que tiende a trata de mejorar el espectáculo del automovilismo deportivo evitando realizar la prueba de clasificación como acontece en cada fecha.

La disposición establece un sorteo de orden de largada previo por lo que no tendrán actividad el sábado aunque habrá pruebas como acontece siempre, pero no habrá prueba de clasificación, por lo que todo depende de la suerte para ver donde larga cada uno, una medida que se toma para intentar mejorar el espectáculo toda vez que a los autos mas ligeros les puede tocar largar desde posiciones no tan relevantes.

Esto hace que la Fórmula que desde hace bastante tiempo que viene con problemas de cantidad de unidades en cada presentación, tenga la oportunidad de mostrar otras particularidades con alternativas distintas para los punteros, plantear luchas en todos los sectores de la carrera y tratar de mejorar lo que se brinda al público, por lo que decidieron esta medida que se implementará en la próxima carrera del mes de abril.

Se inicia el torneo chubutense

En el autódromo Mar y Valle de Trelew da inicio este fin de semana la actividad zonal con las cinco habituales categorías que pueblan la zona, con un total de 104 autos entre todos y con la categoría TC Patagónico que va por su carrera nro. 300 de su historial.

En la categoría Fiat 1100 la mejor vuelta de clasificación fue para Pablo Arabia que largará en el mejor lugar de la grilla, en la monomarca Gol fue para Fabián López, entre los Renault 12 lo mejor estuvo a cargo de Cristian Marsicano , el en TC Austral para Miguel Otero y en el TC Patagónico largará primero Emiliano López luego de las clasificaciones del sábado.

Haydee el Ford T viajero, llegó a Ushuaia

Con lágrimas en los ojos y con un entusiasmo grande por el “deber cumplido” Julio César Dupont y los amigos que lo acompañan junto al Ford T y al Ford “A” Baquet, arribaron en el mediodía del sábado a Ushuaia, punto final de la gira por la ruta 3 desde la provincia de Buenos Aires.

Un acontecimiento casi sin precedentes en un vehículo con mas de 100 años de vida, con el que transitaron toda la ruta 3 ingresando incluso en Chile para cruzar el Estrecho de Magallanes y posterior arribo a la capital fueguina, final del esfuerzo.