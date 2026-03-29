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La categoría Fórmula Santacruceña realizó en la tarde del domingo una exhibición de algunos de sus autos en la Avenida Costanera de la ciudad en la zona del borde costero, donde quienes transitaron por el lugar pudieron observar la presentación y mirar de cerca las unidades.

Con algunos pilotos presentes como Alejandro Oyarzo, Ezequiel Pereyra y Agostina Muñoz, algunas familias solicitaron permiso para “subir” a sus chicos a los autos lo que por supuesto fue autorizado por los pilotos, lo que ocasionó que se fuera reuniendo una buena cantidad de gente.

Los chicos con sus padres visitando el lugar y sacándose fotos junto a las unidades y dentro de ellas, lo que motivó un movimiento de gente numeroso y que tuvo el atractivo de observar de muy cerca un auto de carrera.

Los pilotos se brindaron con la mejor buena voluntad y estiman además que esta presentación se realizará previo a cada carrera como la que disputarán el próximo domingo en el autódromo “José Muñiz”.