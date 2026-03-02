Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con mucho de perseverancia y con algo de la magia necesaria para cumplir objetivos como éste, Williams “Willy” Bull o “Sir Williams” como dice el locutor de televisión, es el actual líder del campeonato nacional con 74,5 unidades sobre Joaquín Cortina que acumula 73, mientras que Pablo Matich es tercero con 70, Bayala cuarto con 61, Lucio Rodríguez quinto con 50.5 y Alexis Bull sigue con 49 unidades, mientras que el otro calafateño Agustín Orellana suma 11.5 y está 21° en el campeonato.

Willy Bull es el segundo ganador del año en una carrera en la que tuvo que remontar una situación complicada con la exclusión de parte del pelotón en la clasificación, debido a que sus colegas del parcial dudaron mucho en salir a la pista y no es la primera vez que sucede máxime en un trazado como el de Toay, uno de los mas veloces del país, donde la succión es fundamental para obtener buenos registros.

De todos modos la carrera tuvo 6 punteros, 10 cambios de la punta, y ganó el de Calafate por 0.062/1000, repitiendo su primera victoria en 2025 cuando largo cuarto y ganó y ahora largó quinto y repitió el resultado, poniendo de manifiesto el buen momento que tiene como piloto al igual que su hermano que viene de ganar su serie en las dos carreras que se corrieron en el año pero que no ha podido rematar una victoria aunque este podio es un aliciente mas que singular para sus intenciones.

La carrera tuvo a los mejores por ahora en la punta, tal el caso de Nico Rojas de Bernardo Poggi, Emiliano Puerto, Pablo Matich, Alexis Bull y Lucas Bayala y Willy que se quedó con lo mejor en el tramo final, por lo que todo apunta a un año mas que auspicioso para las intenciones del equipo y de sus dos pilotos, a la espera de la salida en la próxima de Concordia, del nuevo auto de Agustín Orellana.

Este auto que fuera construido por Hierromac tuvo que volver a El Calafate dado que no le autorizaron el formato del tanque de combustible, por lo que para su reparación era mas barato volver a El Calafate y reparar que pagar el gasto en el lugar, por lo que ya estaría en condiciones de volver al norte para su primera presentación.

Lo cierto es que con Willy en la punta y con su hermano Alexis entre los 10 de adelante, el campeonato toma un color especial para los santacruceños y para los calafateños, aunque aún queda mucho por delante.