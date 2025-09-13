Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con el reinicio de la actividad en el autódromo “José Muñiz”, se han reactivado los torneos con los resultados de la cuarta fecha de septiembre, donde en varias especialidades, los números han quedado muy ajustados cuando se encara al tercer tercio del año.

En la Fórmula Santacruceña a pesa de contar con pocas unidades, el torneo sigue siendo liderado por Alejandro Oyarzo (94) sobre su compañero de equipo Ezequiel Pereyra (88), mientras que en la tercera posición esta ahora José Alvarado (69) quien luce nueva unidad y luego se encolumnan Leandro Bertolyotti (53), Facundo Curinao (35), Jonathan Alvarado (22), Carlos Paris (21), Nelson Gallardo (18), Ismael Ortiz (14) y Agostina Muñoz (1 punto).

En la categoría Fiat 1600 c.c. la tabla la encabeza Martín Ojeda(109) sobre Pablo Gómez (74) por lo que mantienen un colchón mas que interesante para sus pretensiones, lo que tratará de mantener hasta diciembre y el tercer lugar el sorpresivo ganador de septiembre Leandro “Melli” Almonacid (68.5) dejando cuarto a Federico Climis (53), y luego Horacio Fernández (51), Pablo Fernández (44), Federico Davidson (29), Martín Coire (27.5), Jorge Soto Parra (20.5), Williams Clarck (14), Juan Pablo Romero (11.5), Fernando Belmonte (11) y Carlos Paris sin puntos.

Sumado a ello se vienen nuevas unidades en la categoría con autos de buena calidad como el que perteneciera a Gerardo “Gera” Castro que se vendió durante la semana y donde el equipo que lo posee esta trabajando a pleno para hacer debutar a un nuevo piloto y otras novedades que se podrían dar en los próximos días.

Finalmente la batalla que se armó en la monomarca 1300 pone de manifiesto no solo la rivalidad en la pista sino la lucha por los puntos que se avecina, donde el mas favorecido por ahora es Facundo “Facu” Rodríguez (136), seguido de Chelo Sebastianelli (122.5) y Leandro “Poroto” Fernández (110), mientras que en la cuarta posición está ahora Juanjo Gallardo (109.5) seguido de Jesús Leguizamón (96.5).

Otra historia es la misma especialidad pero en su clase Uno (Fiat 128), donde lidera Rudi Villafañe (103) seguido de Nahuel Soria (92) y de Gonzalo Orellana (65), mientras que luego se encolumnan Martín Donoso (38), Daniel López (35), Armando Andrade (29.5), Emilio Felgueroso y Miguel Sanchez (28 cada uno), Ricardo Garay (7.5), Jorge Freile (6.5), Marcelo Leyría (6), y con un punto José Garay y Lucas Caraballo.

En la especialidad mayor de la TC5000 compartida con los pilotos chilenos, el líder es el actual campeón Eric Tejeda (55), seguido de Gerónimo Nuñez (48), y de Dinko Bilicic (43), y luego se encolumnan Alberto Damianovich (34), Eduardo “Lalo” Nuñez (27), Manuel “Pasin” González (25), Aliro Guarda (22), Víctor “Cato” Mallada (17), Ramiro Tabares (12), Angel Mancilla (11), Carlos Ríquez (6), Félix Ríquez (5), Gustavo Campana (4), Raúl García (1) y Jorge Trevotich (1).

La próxima fecha se disputará en el mes de octubre, por lo que seguramente habrá variantes respecto de estos números en todas las divisiones, y allí se entrará en la recta final con las fechas de noviembre y diciembre.