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Luego de una reunión celebrada en los primeros días de la semana, la monomarca 1300 resolvió volver a participar con sus unidades en la segunda fecha del automovilismo local que se disputará el 4 y 5 de abril en el autódromo “José Muñiz”.

A tal fin hicieron un balance de lo que viene y resolvieron estar presentes con los Fiat Uno habituales y los Fiat 128 que aún perduran en la especialidad, por lo que se descuenta la presencia de Horacio Fernández, de Mauro Seron, de Jesús Leguizamón, Juanjo Gallardo y otros, sumado a los Fiat 128 ya confirmados de Jorge Freile, Chelo Sebastianelli y Ricardo Garay mas el Fiat 147 de Nico Garay, por lo que sumarían unas diez unidades.

Con este panorama la fecha contaría con siete categorías dada la presencia de la Formula Santacruceña, la monomarca 1300 como se confirma, la Fiat 128 Pista y la categoría Fiat 1600, sumada a las tres categorías que vienen de Chile como la TC5000, la monomarca Hyundai y la ACHAS con su carrera de larga duración.