Luego de la realización de la primera fecha del torneo Binacional de Motocross que tuviera lugar en Tres Lagos hace una semana, donde estuvieron presentes casi 50 participantes muchos de ellos chilenos (un 60%), se estipuló la segunda fecha en Río Turbio, pero hubo que elegir la fecha con mucho cuidado.

la razón es que el 14 de diciembre los chilenos tendrán que cumplir con el ballotage electoral, motivo por el cual podría retrasar toda la actividad y su presencia en Río Turbio, por lo que finalmente se eligió una fecha inusual como es la del 27 y 28 de diciembre para realizar la competencia.

Cabe acotar que las 24 Horas de Río Gallegos famosa competencia de autos de 1980 tuvo una situación similar dado que estaba prevista la realización sobre la semana del 19 aniversario de la ciudad, pero el fallecimiento del intendente de ese tiempo Pablo Sancho trastocó todos los planes y entonces se llevó la fecha al 26 y 27 de diciembre, la que se cumplió con total normalidad.