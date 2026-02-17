Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En poco mas de 15 días dará inicio la actividad automovilística en el autódromo “José Muñiz”, con la participación habitual de las categorías locales y la incorporación de la nueva Fiat 1300 Pista, la que contempla la puesta en escena de los Fiat 128 como único modelo.

Arrancando por la Fórmula Santacruceña, seguramente que estarán presentes los pilotos que terminaron el año en diciembre pasado, con el equipo ganador liderado por el campeón Alejandro Nelson Oyarzo y su “socio” como lo es Ezequiel Pereyra, mientras que también estará el infaltable José Alvarado y su hijo Jonathan sumado a los habituales Sandoval, Bertolyotti o Agustina Muñoz, mientras que se espera con curiosidad la posibilidad de confirmar la presencia de quien fue la revelación de la categoría en la figura de Nicolás Gómez, de excelente trabajo en el final del torneo 2025.

De todos modos durante todo el año pasado la hegemonía de Nelson Oyarzo fue notoria en cada fecha salvo sobre el final donde Gómez apareció como un probable rival a tener muy en cuenta, por lo que se espera con mucha expectativa el retorno del nombrado, incluidos algunos otros pilotos que podrían volver como Nelson Gallardo, tratando de completar como hace la categoría, el número adecuado lo que viene haciendo desde hace varios años.

Una de las medidas adoptadas hace varios años durante la presidencia de Julio Beltran en el ACRG, se había dispuesto que un piloto para ingresar al automovilismo proveniente del karting, debia de completar un año en la Fórmula, una medida coherente que no solo le daba a la categoría mayor predicamento, sino que además proponía una escala lógica para los mas jóvenes que venían del karting, pero los intereses de algunos pudieron mas, y la medida se anuló a corto plazo.

La Fórmula sigue sufriendo en los últimos 15 años un decaimiento notable de su número, con situaciones que a veces hicieron posible que algunos se presentaran solo para completar el número, pero son historias de otro tiempo porque hoy llegan con la cantidad, aunque la calidad no sea la misma que en años anteriores si se refiere a los actuales registros de vuelta, los que aún no han superado a tiempos de otros como Fernando Belmonte o como Andrés Guittard hace10 años atrás.

La monomarca Fiat 1600 tendrá nuevamente a los que disputaron el torneo anterior, donde prevaleció hasta el final el rendimiento notable de Martín Ojeda con el auto que se arma en la calle Jujuy llegando al título con cierta comodidad, mientras que las posiciones siguientes fueron una lucha entre Leandro Almonacid y Marcos Ortiz, aunque este último en la temporada 2026 anunciara su presencia en el torneo de El Calafate, por lo que habrá que ver que pasa con el auto de César Yapura donde podría estar el mismo o bien otro piloto.

Los pretendientes del resto de la categoría son varios con Fernando Belmonte, Jorge Soto Parra, Pablo Fernández, Horacio Fernández, Jorge Climis, Fede Davidson y otros mas, a los que se deben agregar ahora la figura de Facundo Rodríguez que “se baja” de la 1300 y se incorpora a la 1600 con impulsores de Jorge Vargas, y por otra parte, habrá que esperar para ver que definen algunos otros propietarios de los Fiat Uno, toda vez que en la 1300 tradicional, quedarían muy pocos autos y esto están en condiciones de “pasarse” a la 1600.

En ésta tradicional seguirían algunos Fiat Uno como Mauro Serón, Leandro Fernandez o Jesús Leguizamón, dado que Chelo Sebastianelli “se pasa” a los 128 Pista y con su Fiat Uno correrá el torneo de El Calafate y Rodríguez ya armando su auto para la 1600, por lo que habrá que esperar para saber que hará otros como Juanjo Gallardo, panorama que podría convertirse en un intercambio grande con otras categorías, porque esta todo dado para que algo así pueda pasar.

Finalmente la 128 Pista saldrá a disputar su primera carrera con una veintena de unidades como adelantamos en edición anterior, poniendo de manifiesto la tendencia que liderada por Fabio Herrero y Gera Castro, cambió las reglas de juego en la categoría 1300 y el ACRG aceptó esta variante, por lo que todo se dará con cierta normalidad, mientras que por otro lado, recién para abril se espera la visita de categorías chilenas.