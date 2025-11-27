Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los autos de la ACHAS (Asociación chilena de automóviles Sport) que habían anunciado su presencia en Río Gallegos para ésta última fecha de diciembre, donde realizarían una competencia de larga duración sobre mas de 40 vueltas a uno de los trazados locales, no lo podrán hacer debido a problemas aduaneros.

Surgido esto en la tarde del pasado miércoles, se realizó una urgente reunión en Punta Arenas, donde los dirigentes y pilotos de la categoría resolvieron que pasarán la fecha para el mes de marzo de 2026, pero con cambios sustanciales en el transporte de las unidades de carrera.

Esto ya había acontecido en el pasado mes de octubre cuando no pudieron ir a correr a El Calafate por la misma causa, debido a que esos autos se mueven en transporte (bateas) que llevan siete u ocho unidades cada uno, y por ello la legislación vigente los obliga a realizar una importación temporal que es un trámite bastante engorroso para un fin de semana, lo que complica a todos.

Lo insólito es que si se posee un carro normal en el que se puede trasladar un auto tirado por una camioneta, no hay ningún problema y pasan la frontera sin inconvenientes de ida y de vuelta, pero si es transportado en bateas de varios automóviles, ya entra en otro régimen y esto es la complicación.

Por ello vendrán las categorías Chevette y la monomarca Hyundai que pueden traer la cantidad de autos que quieran siempre y cuando sean transportados en carros individuales como lo hacen permanentemente en los últimos años desde que se dejó de utilizar el autódromo de Cabo Negro, y lo volverán a hacer el próximo fin de semana, pero la ACHAS no podrá con sus bateas de transporte, por lo que en la reunión del miércoles por la noche se resolvió pasar la fecha de Río Gallegos de la misma forma que estaba planificada, pero cada uno deberán de buscar su transporte propio, construyendo carros o buscando la forma de traerlos a Río Gallegos sin que sea considerado transporte.

La posibilidad de un transporte por un fin de semana para estos casos, no estaría contemplada o si lo está pero como importación temporal, y esta es la gran complicación.