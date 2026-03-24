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Culminada la primera fecha corrida en el autódromo “Enrique Freile” de El Calafate, dos de los pilotos galleguenses que formaron parte del espectáculo realizaron declaraciones en el programa Música de Motores que se emite por LU12 La deportiva de la Patagonia, haciendo relación a sus participaciones en dicha prueba.

Cabe acotar que Leandro “Poroto” Fernández termino como escolta de la carrera detrás del ganador Ignacio “Nacho” Grippo con una performance mas que buena y Chelo Sebastianelli terminó quinto con 17 autos en la grilla de partida, por lo que realizaron una presentación aceptable para sus intenciones.

Consultado sobre su actuación, Poroto Fernández remarcó la satisfacción por haber logrado “…redondear aun fin de semana con un día muy lindo con amigos y familia y pudimos pasar un muy buen día con los chicos, rescatando que el autito funcionó muy bien y tuvimos buenas expectativas con un rendimiento bueno de todos..”

Siguió expresado que “…ahora no tenemos excusa y tenemos que volver, nos faltaba eso, pero ahora vamos a estar otra vez mientras podamos y además porque tenemos que agradecer a muchos..”.

Con relación a la actuación del otro auto del equipo en manos de su padre Horacio Fernández, Leandro destacó que “….cuando se tocaron con Freile el sábado en el ingreso a la recta, se rompió la caja de dirección, por lo que los amigos nos prestaron hasta un taller para arreglar el auto lo que tenemos que agradecer a Cholo Fernández y al equipo Bu8ll que también nos facilitó repuestos, porque fueron muy solidarios y nos ayudaron para poder volver a la pista..”

Finalmente “Poroto” Fernández enfatizó que “..el dibujo es muy lindo pero hay que girar para conocerlo mejor porque tiene curvas lentas por lo que hay que girar para tomarle bien la mano…”, mientras que por otra parte el piloto se refirió también a su posible participación en la segunda fecha en el autódromo “José Muñiz” donde todavía no se conoce si la categoría 1300 hará su presentación, dado que no estuvo en la primera fecha del año, destacando que se espera una reunión para las próximas horas para determinar cual será la resolución de la categoría respecto al tema.

Por su parte Marcelo “Chelo” Sebastianelli contó que tuvo “...buenas sensaciones pero con un poco de bronca propia por un par de errores que cometí en la final, porque es un circuito bastante complejo donde los excesos y los errores se pagan caro..” manifestó el piloto quien continuó diciendo que “...el trazado tiene partes rápidas pero curvas donde si frenás antes perdés mucho y si te pasan en el frenado también perdés porque te pasas de largo, por lo que es muy exigente..”

” ..salimos terceros en la serie detrás del Gato Etura y me vino muy bien esas vueltas detrás de él porque aprendí varias cosas que me vinieron muy bien y este es un año de aprendizaje del tro, a tal punto que como Jesús (Leguizamón) no vino, nos comunicábamos por teléfono y yo le contaba y él me daba las indicaciones y alguna funcionaron bien, incluso en las dos últimas vueltas fuimos con tiempos de 1.25 y solo los Grippo (Ignacio y Pablo) y Yo llegamos a esos tiempos en todo el fin de semana, por lo que eso nos dejó mas que contentos…”

Finalmente el piloto se refirió a la posibilidad de que la categoría 1300 al igual que había aclarado Fernández, pueda tomar parte en esta segunda fecha en el autódromo local, lo que se definiría en las próximas horas.