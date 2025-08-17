Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cuando solo faltan unos pocos días para que termine agosto, ya se vislumbra la temporada que se reinicia en el autódromo “José Muñiz” y por supuesto todos se preparan para esta segunda parte, a lo que no es ajeno el equipo de Leandro Almonacid en la categoría Fiat 1600 c.c.

Con la presencia de “Juanca” que vino desde El Calafate para realizar el trabajo de ploteo, el Fiat uno ya está prácticamente listo para salir a la pista por lo que el próximo 31 de agosto con las primeras comunitarias luego del receso, el auto y el piloto seguramente ya estarán en el autódromo.

Junto a este equipo, serán varios los que ya disponen de sus autos para probar como están luego del invierno, por lo que el ruido motor se despierta luego del letargo invernal y la actividad vuelve a hacer vivir la pasión de los fierros en el autódromo regional.

Nuevo auto para la 1600 de Río Turbio

En los talleres de 28 de Noviembre se prepara Alejandro González para retornar al automovilismo deportivo con un VW Gol en la categoría 1600 que corre habitualmente en el “Mario Giaccobo” de la cuenca, compartiendo taller con el VW Senda de Pablo Soto, por lo que serán dos unidades las que estén a partir de la primera fecha de setiembre.

Alejandro aclaró que aún falta colocar el motor y algunos otros detalles pero que lo principal ya esta terminado y que el auto estará listo para la primera fecha, por lo que será una unidad mas p, junto con otras que anuncian su retorno, como el caso de Mirey Zeidan.

Sandín al TC2000 en Buenos Aires

El piloto de Puerto Deseado Juan Antonio Sandín debutará en el TC2000 el próximo mes de setiembre en el autódromo de Buenos Aires en la misma fecha en que tomará parte la carrera de los 200 pilotos del Turismo Nacional en el autódromo porteño.

El deseadense integrará la escudería FDC Motorsport con un Citroen C4 Lounge el próximo 7 de setiembre, realizando una prueba previa en el autódromo Cabalén de Córdoba el 1° de setiembre para conocer el auto, dado que nunca condujo autos con tracción delantera, y además sin conocimiento del trazado nro 8 del autódromo porteño por donde transitará la categoría, por lo que trabaja bastante en el simulador por estos días.

Comenzó el armado del auto para Orellana

En los talleres de Hierromec en el parque industrial de El Calafate se comenzó ya con el armado del Fiat Uno para Agustín Orellana, quien integrará la categoría Clase Uno del Turismo Pista en 2026.

A tales efectos ya se trabaja en la construcción final de la unidad por lo menos lo relacionado con jaula antivuelco, detalles de suspensión y otros entremeses de la carrocería, lo que se espera terminar cuando antes, mientras Agustín por su parte gestiona la motorización del auto, lo que está en vías de producirse.