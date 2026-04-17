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El galleguense Leandro “Poroto” Fernández confirmó que estará presente en la segunda fecha que tendrá lugar este fin de semana en el “Quique Freile” de El Calafate en la caegoría Unificada 1600, competencia que tendrá lugar el próximo domingo.

Cabe señalar que Leandro Fernández quien cuenta con pergaminos mas que suficientes en el automovilismo regional habiendo sido inclusos campeón de la Fórmula Santacruceña y actual piloto de primer nivel en la categoría 1300 y 1600 regional, resultó segundo en la primera fecha de El Calafate detrás de Ignacio Grippo y delante de Gabriel “Gato ” Etura, por lo que aparee ahora tratando de mejorar su posición en el torneo.

Sumado a ello serán tres los pilotos galleguenses ya confirmados, tal el caso de Chelo Sebastianelli con auto similar y de Marcos Ortiz, quinees también confirmaron su presencia en la prueba por lo que viajaron en el día de ayer rumbo a la villa turística a los fines de participar junto a los pilotos locales como los Cárcamo (Enrique y Rodrigo), los Grippo (Pablo y Nacho), Belloni, Godfrid y varios mas completando un parque que se estima en una veintena de unidades, mientras que en la categoría menor se estima un parque de una decena de autos.