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Disputada una nueva fecha del torneo anual de karting en el kartódromo “Malvinas Argentinas”, los torneos han quedado muy ajustados en algunas categorías, mientras que en otras se lidera con cieerta holgura pero aún quedan tres fechas por delante, por lo que cada piloto tiene todavía la oportunidad de mejorar su performance anual.

Entre los mas chicos de la Luqstoff, el líder es el piloto de Puerto San Julián Luis Haro quien logró una contundente victoria sobre el local “Goyito” Gómez por lo que esta puntero con 97.5 seguido de Gómez con 75.5 y detrás está Agustín Muñoz con 73.5 con Bruno Castro con 72.5 y queda quinto Farhan Nallar con 64.5 entre los cinco de adelante, por lo que esta bastante apretado.

Ena Pre Junior el de Puereto Santa Cruz Valentino Pagnio es el líder que no tuvo suerte en ésta ocasión pero suma 128.5 seguido de Brian Perales con 107.5 y de Cristobal Rodríguez con 98.5 mientras que el gran ganador del pasado fin de semana Oliver Osses se acomoda ahora cuarto con 95 seguido de Santino Grasso con 94, muy cerquita por lo que aún hay mucho por decir.

En la Junior luego de la brillante última presentción de Matías Rodríguez, el de Puerto Santa Cruz quedó como líder con 156.5 sobre el local Bautista Abatte que acumula 134.5 y sobre el tercereo que es Lucas Suarez con 109, mientras que en cuarto lugar queda Bautista Gómez con 107.5 y quinto Agustín Paris con 104 en una categortía que se pone mas que ajustada y con las figuras de mayor proyección del karting provincial.

Entre los Master el líder luego de su excelente trabajo del fin de semana queda en la punta Facundo Huaiquil con 127.5 pero lo tiene a Sebastián Gómez pegado detrás con 124 y un poco mas lejos al sanjulianense Nazareno Staller con 109.5, mientras que Martín Ojeda con 99 y Emanuel Sanchez con 88.5 completan los cinco de adelante en un torneo que tiene 19 participantes.

Finalmente los Master +40 que tuvieron su carrera con invitados el pasado fin de semana tienen un torneo que esta casi empatado dado que Igor/Sarmartano acumulanb137.5 y el de Puerto San Julián Luis Haro (padre) tiene 137, dejndo tercero a Diego Levill con 110.5, cuarto Ariel Reineke con 106 y quinto Gastón Grasso con 100.5 por lo que con lo que resta, puede haber grandes cambios en adelante, pero esta todo muy apretado en los puntos, mlo que sindica que lo que sigue será por demás interesante.