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Los campeonatos regionales entran en su fase de definición cuando solo quedan dos fechas, aunque hay algunos que ya tienen muy adelantado este trámite con pilotos muy destacados y otros que mantiene la expectativa, por lo que la fecha de noviembre puede ser determinante en varios casos en la lucha por los puntos.

En la Fórmula Santacruceña el actual campeón Alejandro “Nano” Oyarzo es el dominador con 124 unidades, aunque a partir de la mitad del año apareció Jonathan Alvarado donde la diferencia es de 18 puntos (124 a 106) con 66 en juego, con José Alvarado (padre de Jonathan) ubicado tercero con 91 unidades, por lo que la definición apunta a la regularidad que puede mostrar Oyarzo en las dos carreras que restan.

En la categoría Fiat 1600 la cuestión es muy distinta porque Martín Ojeda suma 134 puntos y quien lo sigue Facundo Rodríguez acumula 69, por lo que la diferencia es de 65 cuando hay en juego 82.5 (33 de noviembre y 49.5 de diciembre puntaje y medio) si no hay ningún cambio o si existe alguna fecha con puntaje inusual como sucedió el año pasado, pero de darse todo normal y como está previsto, el puntero está muy cerca de un nuevo título y podría darse en noviembre si mantiene esta diferencia, mientras que Leandro Almonacid que marcha tercero suma 65 puntos por lo que deberá de sumar mucho en las dos que faltan.

En el Stock Pista las diferencias son mas cercanas con Eduardo Nuñez que acusa 69 unidades y con José Moreno que suma 54 ( 15 de diferencia) pero la idea es de disputar dos fechas dobles por lo que los puntos en discusión sumarían 84, por lo que hay mucho por decir, con Rafael Martínez que acumula 44 y Mony Paredes con 43, por lo que no hay nada dicho si bien Jorge Ramps acusa 35 unidades y esta quinto, no hay ningún título entre los cuatro de adelante, por lo que la expectativa es inmensa.

Finalmente los Fiat 128 tiene un panorama mas cerrado si bien Juanjo Gallardo es el líder con 171 unidades y lo sigue Emilio Felgueroso con 119.5 y Miguel “Yiyo” Sanchez con 116, se da una situación similar a la de los 1600, porque si Juanjo Gallardo termina en podio, podría ser campeón también en noviembre, dado que la diferencia actual de 52 puntos con quien lo persigue es relativa si logra tener una buena carrera.

Con este panorama con Martín Ojeda ya casi calzándose una nueva corona y con Juanjo Gallardo con la misma intención, en noviemnre podría haber dos campeones anticipados en el automovilismo regional, sumado a la persencia de las categorías TC5000 con pilotos chilenos y la categoría ACHAS de Punta Arenas con mas de 20 autos en pista, lo que redundará en un soberbio espectáculo para el automovilismo del mes de noviembre.