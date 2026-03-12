Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La nueva categoría 128 Pista que se presentó por primera vez en el automovilismo regional hace quince días, lució una marca de neumáticos que nunca se habían utilizado en el medio, si bien su existencia no era desconocida y con conocimiento de su uso en otros lugares de la región, como la categoría 1600 de El Calafate.

Lo cierto es que incluso la misma monomarca 1300 que comenzó usando los clásicos neumáticos de avanzada (NA) en sus comienzos, debió de cambiar a los de marca italiana hace pocos años, previa una prueba de se efectuó en el autódromo local con varios autos para asimilar esta contingencia y lo mismo sucedería ahora con la inclusión de esta nueva modalidad, cual es el uso de neumáticos de otra firma que se venden en el país.

Ahora con el nacimiento de esta nueva especialidad, los costos de la marca italiana orillan los 400 mil pesos por unidad, mientras que los de la nueva marca incorporada en la categoría cuestan mas o menos la mitad, llegando a los 200 mil pesos por unidad, lo que equivale a un costo importante a la hora de la reposición o a la hora de “calzar” sus gomas antes de iniciar el año.

Esta primera prueba que se realizó “en vivo” con la primera carrera, otorgó por ahora un resultado apetecible sin mayores inconvenientes como sí se presentó en otras especialidades donde la potencia es mayor, pero en este caso han dado un resultado esperado en materia de desgaste y de durabilidad por lo menos en esta primera prueba del año, aunque algunos entendidos aseguran que son un poco mas lentas que las de la marca italiana.

De todos modos de lo que se trata en estos momentos difíciles de la economía es abaratar costos de forma tangible, y esta medida es una de ellas porque de una inversión primaria de de un millón seiscientos y una de 800 mil (cuatro neumáticos) es la mitad, lo que mejora notoriamente el alto costo que representa el mantenimiento de un auto de competición, donde los neumáticos son solo una parte del gasto.

Con este panorama y a sabiendas de que los pormenores para bien o para mal son iguales para todos, los nuevos neumáticos han dado un resultado saludable en costo-beneficio, por lo que cuentan con continuidad expresa en la categoría y seguirán proveyendo a cada unidad, mientras en rendimiento sea tan aceptable como lo fue en la primera carrera del año, mientras que por otro lado, la categoría Fiat 1600 ya habría determinado el uso de los neumáticos de avanzada usados, obtenidos también a un precio razonable, por lo que saldrían en la próxima carrera de abril con esos neumáticos.