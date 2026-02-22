Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con una participación importante de pilotos se abrió la temporada de RMC en el kartódromo de Buenos Aires, donde se contó con la participación de los primos Bautista (Bauti) y Gregorio (Goyito) Gómez en dos categorías distintas.

Para Goyito Gómez (hijo de Santiago) con un trabajo de preparación y puesta en escena junto a su padre, logró llegar octavo en la primera manga del sábado y decimo cuarto en la segunda, por lo que en la general quedó ubicado en el décimo lugar (10°) que es el puesto que ahora ostenta en el campeonato que acaba de comenzar en la Micro Max.

Para Bautista ( hijo de Sebastián) quien participa en la junior Max, la primera manga lo vio arribar en la sexta colocación llegando octavo en la segunda manga lo que es mas que auspicioso, quedando finalmente en la séptima ubicación de la general y del torneo que acaba de iniciarse.

Con una participación de unos 150 pilotos en el kartódromo y con muchos por categoría, la participación de ambos ha sido mas que auspiciosa y se preparan para intentar tener continuidad a lo largo del año en el difícil torneo de la Rotax que es llamativamente importante.