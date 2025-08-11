Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Para mañana miércoles esta previsto el recorrido de la ruta en el tramo del lado argentino para los participantes del Gran Premio de la Hermandad edición 50, lo que se hará en caravana y con todos los que así lo deseen, por lo que se espera un buen grupo de autos en la ruta hasta la frontera.

Si bien en un primer momento se especulaba con otorgar dos días distintos, uno para los argentinos y otro para los chilenos incluso divididos por categorías, finalmente y debido a razones de organización, se estableció que todo se hará en la jornada del miércoles, por lo que será bastante concurrido porque nadie se querrá perder la oportunidad de verificar el estado de los caminos a tan pocos días del inicio.

Los últimos informes dicen que en prácticamente todo el recorrido el piso está en buena forma y seco, salvo algunos pequeños sectores con un poco de barro pero totalmente fácil de superar por lo que hay optimismo por las condiciones durante la carrera, pero habrá que esperar las últimas horas, dado que el jueves se realizará la rampa simbólica y el viernes se procederá a largar el clasificatorio para dejar todo listo para el sábado a la mañana.

Ya las tripulaciones y específicamente las santacruceñas tienen todo listo y a la espera de que se acerque la fecha de ésta 50 edición, la que tendrá nombres históricos como el piloto chileno Eduardo “Lalo” Mladinic entre otros, quien confirmó su participación hace pocos días junto a Daniel Preto y su hermano Moreno Preto y otros reconocidos pilotos patagónicos de todos los tiempos.

Establecen horarios de frontera

Sabido es que el movimiento de gente que provoca el Gran Premio de la Hermandad todos los años es grande, motivo por el cual se realizó una reunión entre las unidades fronterizas de ambos países en el paso de San Sebastián con personal de aduanas, de migraciones, gendarmería y carabineros de Chile, donde se estableció que los horarios para circular por el paso fronterizo serán distintos a lo habitual.

Los días miércoles y jueves (mañana y pasado) la frontera estará abierta de 08.00 a 00.00 horas para pasar al lado chileno y de 08.00 a 23.40 horas para pasar al lado argentino, mientras que el día viernes y el sábado, la frontera abrirá de 04.00 a 07.00 horas para un lado y para el otro, por lo que quienes deseen pasar por San Sebastián deberán tener en cuenta estos detalles de horarios.