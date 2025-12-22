Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Martin Ojeda no pudo concretar una buena participación en el kartódromo de Buenos Aires debido a imponderables mecánicos que lo dejaron afuera en la carrera sprint y en la final, por lo que no pudo figurar cuando venia con todas las intenciones de hacer un papel relevante.

En lo previo y el día viernes cuando se marcaban los mejores registros, Martín Ojeda había quedado a 20/1000 del líder que era Tomás Cordone quien al día siguiente ganaría la clasificación y el galleguense se ubicaba segundo con pretensiones, pero luego los imponderables lo dejaron afuera.

Martín Ojeda había llegado a Buenos Aires a 18 puntos del líder Máximo Btesh quien seria el ganador de la final y se quedaría con el torneo de la divisional, pero esta carrera repartía mas de 40 puntos por lo que hubiera sido una buena oportunidad, pero no pudo ser y si lo fue para Thiago Diaz el otro galleguense que resultó campeón argentino de la Master, trayendo otro título mas que importante para el karting santacruceño.

Habrá que esperar ahora el próximo año para ver las alternativas que se le presentaran a los pilotos sureños, que seguramente estarán sin dudarlo en el intento de repetir los primeros lugares.