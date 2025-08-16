Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El piloto Enrique Martín Thompson se encuentra en estado crítico tras el vuelco ocurrido este sábado 16 de agosto durante la 50.ª edición del Gran Premio de la Hermandad.

El Hospital Regional Río Grande difundió un parte médico oficial en el que se informó que Thompson ingresó con politraumatismo grave por accidente vehicular. El comunicado, firmado por la Dirección del Hospital, el Servicio de Neurocirugía y el área de Terapia Intensiva, indica que su pronóstico es reservado.

A pedido expreso de la familia, las autoridades sanitarias no brindarán información adicional sobre su evolución clínica. El accidente, que involucró a Thompson y a su navegante Oscar Bahamonde, provocó la suspensión de la primera etapa y, posteriormente, la cancelación de la edición actual de la carrera más tradicional de Tierra del Fuego.

El parte médico oficial: