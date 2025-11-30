Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una competencia que cerró el año automovilístico para el Turismo Nacional y que tuvo lugar en la cuidad de San Martín en la provincia de Mendoza, Thiago Martínez tuvo que abandonar cuando se cumplía la novena vuelta de carrera, mientras que su vecino Sebastián Gómez con el VW Vento nuevo, terminó 14° en la general.

Por su parte en la Clase 2 y siendo el mejor santacruceño clasificado, Pedro Grippo terminó en la octava posición en una carrera que ganó Bautista Damiani consagrándose demás campeón de la especialidad, en desmedro de Antolín que debió desertar cuando tenía todo para coronarse titular.

El comodorense Renzo Blotta terminó tercero y se terminó el Turismo Nacional para 2025 y habrá que esperar el retorno para el mes de febrero del año entrante, donde volverán seguramente a tomar parte los pilotos santacruceños.

Sabido es el buen resultado que ha tenido Pedro Grippo este año con muy buena performance, mientras que demás esta decir de la trayectoria de los dos pilotos de la clase 3 como Gómez y Martínez, donde éste último presentó algunos problemas de presupuesto en la última etapa del año.

Por su parte también se espera el retorno nuevamente de Federico Luques en la próxima temporada como lo anunciara uno de sus allegados hace pocos días, por lo que el año próximo los santacruceños volverán a tener por lo menos cuatro pilotos en el Turismo Nacional.