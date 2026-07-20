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Fin de semana complicado para los santacruceños en ésta sexa fecha del Turismo Pista Clase 1 disputada en el trazado cordobés de Río Cuarto, donde nadie pudo sumar bien y donde la mayoría presentó problemas que arrancaron con la condición climática que les complicó la vida a todos.

Ya desde el inicio los hermanos Bull presentaron problemas con el rendimiento de sus unidades, mientras que Agustín Orellana era el único que lograba mejorar paso a paso ubicándose entre los diez de adelante, con un entrenamiento general que lo colocaba en el noveno lugar, mientras que Alexis Bull aparecía decimo tercero y su hermano Willy quedaba en la posición 27° del clasificador, con serios problemas de rendimiento.

El piso muy húmedo perjudicó el andar de varios (entre ellos los Bull), donde solamente Orellana obtenía un buen lugar al quedar tercero en su serie, mientras que Alexis se ubicaba sexto y Willy en la serie siguiente en la misma posición, lo que los ponía a ambos en igualdad de condiciones y los haría largar en las posición 17° y 18° de la prueba final, mientras que Agustín Orellana largaba en el noveno cajón de la grilla.

La carrera fue realmente una batalla, donde cada cual trató de salvarse como podía lo que provocó no solo muchos retrasos sino que también hizo que algunos quedaran involucrados en situaciones difíciles como le pasó a Alexis Bull quien en un entrevero quedó afuera de la competencia cuando faltaban solo dos vueltas, mientras Willy trataba de remontar con un piso complicado.

Agustín Orellana por su parte logró marchar con cierta solvencia y ubicarse en el pelotón de vanguardia donde prevaleció hasta el final, pero la lucha se hizo enconada y complicada en muchas aprte4s y en uno de esos desparramos, el piloto de El Calafate se rozó con el auto del campeón Francisco Suarez y como consecuencia de este toque, quedó afuera otra mas que fue Pablo Matich, por lo que los comisarios deportivos excluyeron a Orellana por maniobra peligrosa, algo que luego el piloto reconocería con hidalguía y humildad, confirmando su error.

Por su parte Willy Bull fue el único que terminó aunque en la posición 18 luego de la exclusión de otros autos entre ellos de Ubiña que había hecho un excelente trabajo pero que la medición de la compresión lo dejó afuera, habiendo llegado en la lucha a ocupar el puesto 13 que luego relegó y con su hermano que llegó a estar 11 con condiciones similares, pero no pudieron sortear la condición del piso y los pormenores del resto.

Incluso algunos medios se hicieron eco de otro pormenor destacando que los Bull habían adquirido solo cuatro neumáticos para lluvia, por lo que se hubieran tenido que usarlos, hubiera sido un par par cada uno, por lo que los usarían en el tren delantero (tren de tracción) y el el trasero cubiertas usadas otorgando otra ventaja, sumado a un piso mas que húmedo en muchos lugares lo que dificultó el andar de los calafateños.

Por su parte y en la clase 2, el afincado en Río Gallegos y ex campeón del TPS Emiliano González con un andar previo interesante, logró ubicarse en la posición 18° en el clasificador de la carrera, con un 10° puesto en la serie que no le fue saludable y lo relegó bastante y en la final, la lucha por cada puesto es infernal y esto hizo que a pesar de un rendimiento que aparecía mejorado, culminó en el puesto 20° de la general, por lo que no fue un buen fin de semana para nadie y habrá que mejorar para la próxima que se disputará el 9 de agosto en San Nicolás.