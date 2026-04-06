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Luego de una reunión de la que participaron varios pilotos propietarios de autos de la categoría Stock Pista que dejó de correr hace ya dos años, se decidió volver a tomar parte del espectáculo del automovilismo y para ello se,entabló una charla con Oscar Sarmartano quien fuera el último presidente de la misma, quien aceptó finalmente el domingo por la tarde hacerse cargo otra vez de la especialidad.

A tales efectos ya estuvieron de acuerdo Rafael “Rafa”Martínez, Mario “Moni” Paredes y Jorge Ramps, tres de los mas destacados pilotos que poseen unidades de la categoría, por lo que en las próximas horas ya se establecería un día de reunión porque la intención es poder volver a poner los autos en pista en la próxima fecha de mayo.

En dialogo con La Opinión Austral, Oscar Sarmartano confirmó esta cuestión, manifestando que habrá que hacer algunos cambios en la necesidad de bajar costos principalmente por lo que ya están “tirando ideas” respecto del tema, estimándose que es factible volver en la tercera fecha dado que la mayoría de estos autos esta en condiciones aunque no se enfrentan a los autos de la TC5000 con motores V8 o con los motores “libres” que algunos pilotos poseen para enfrentarlos.

Esto viene a cuento porque si bien los autos del Stock fueron invitados a tomar parte de la TC5000 que se comparte con los vecinos chilenos quienes utilizan motores de alta performance de cinco litros como el Chevrolet Corvette de Tejeda que eroga nada menos que 400 caballos de potencia, o los motores adquiridos por algunos pilotos argentinos con valores de orillan los 22 mil dólares de costo, se desvirtúa la esencia que pretenden mantener los locales que corrían con impulsores mucho menos potentes hasta finales de 2023, donde el último ganador fue precisamente Mario “Moni” Paredes en diciembre de ese año.

La intención pasa al decir de Sarmartano, por volver a impulsores menos costosos y mas sencillos que puedan ser solventados por todos sin tener que acumular mucho dinero, y por ello con esta idea han comenzado a trabajar en ese sentido, por lo que el listado de “posibles” comienza a considerarse a partir de hoy y de aquí en adelante.