El piloto Francisco “Pancho” Medina es el único galleguense participando en la edición 50 del Gran Premio de la hermandad en la provincia de Tierra del Fuego, junto a cinco pilotos mas oriundos todos de El Calafate, sobre un total de 197 autos argentinos y chilenos.

No es la primera vez que Pancho Medina corre la Hermandad, pero sí es la primera vez que lo hace con su hija Fernanda de navegante, con un Fiat 128 armado en Río Gallegos, habiendo llegado muy cerca del cierre pero con la buena voluntad de la gente del Automóvil Club Río Grande está en carrera y corrió ya la prueba clasificatoria, lo que fue el debut para su hija como navegante.

En la jornada de hoy serán de la partida hacia Puerto Porvenir, pero habiendo llegado medio sobre la marcha, cuentan con poca información de la hoja de ruta, por lo que al decir del piloto, irán como para terminar la carrera aunque al momento de transitar la ruta no irán paseando por supuesto.

Pancho Medina fue piloto de la categoría 1300 y presidente de la especialidad durante varios años, entusiasta permanente de los autos de carrera, su hijo Fernando (Fer), es actual y destacado piloto de la misma categoría en la pista del autódromo José Muñiz, y ahora su hermana es navegante de su padre, una familia muy ligada a la actividad de los fierros a tal punto que su esposa es hija de José Muñiz, el recordado piloto del cual el autódromo lleva su nombre, por lo que Fernanda es nieta del recordado protagonista.

Ya en el clasificatorio de ayer por la mañana en los alrededores de Río Grande, hubo una tripulación que volcó estrepitosamente aunque sin sufrir inconvenientes piloto y navegante Emmanuel Collante y Javier Oyarzún, pero con rotura general de la unidad y para hoy con un piso muy seco se estima que se transitará a altas velocidades.

En el día de hoy la carrera llegará a la ciudad chilena de Puerto Porvenir donde pernoctarán para mañana retornar a territorio argentino rumbo a Río Grande final de la segunda etapa y de la carrera, en una edición que cuenta con muchos pilotos argentinos y chilenos veteranos que se han unido para completar ésta historia de la edición 50 de la tradicional competencia.