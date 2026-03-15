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Con una actuación mas que destacada el piloto de El Calafate Pedro Grippo culminó en la cuarta ubicación final luego de un trabajo excelente durante todo el fin de semana en el autódromo Oscar Cabalén de la provincia de Córdoba, adonde se disputó la segunda fecha anual del Turismo Nacional.

El santacruceño luchó hasta el final en el pelotón de la punta, y llegó a mantener mientras pudo la condición de escolta del puntero Tomás Vitar a quien intentó superar en algunos pasajes de la carrera pero no pudo, y sobre el final con la arremetida de Nicolás Posco y la lucha en el último giro, perdió el tercer escalón del podio contra Francisco Coltrinari cuando parecía que podría haber subido a ese escalón después de una de sus mejores actuaciones en el Turismo Nacional.

Uno de los mejores momentos se dio en la tercera serie cuando logró arribar segundo de Felipe Martini y superando a su coterráneo Pali Collazo que presentó otro tipo de problemas, lo que se dio precisamente en esa tercera serie cuando el de Puerto San Julián venía segundo y de pronto comenzó a perder posiciones notablemente hasta quedar octavo en la bandera de cuadros del parcial, por lo que luego le costó bastante remontar para terminar finalmente en la posición 19 del clasificador.

La muy buena actuación de Pedro Grippo lo posiciona de aquí en adelante dentro de la clase 2 como protagonista, luego de haber luchado contra lo mas granado de la categoría y poder sentar precedente en una especialidad de lo mas competitiva del automovilismo nacional, donde hay y hubo nombres superlativos como el bicampeón, el galleguense Thiago Martínez, y por otro lado lo de Pali Collazo excelente mientras el auto rindió lo que tenía pero luego con alguna falla evidente en la serie y un retraso inesperado para ex campeón nacional del Turismo Pista.

Sega Gómez octavo en la Clase 3

Por su parte Sebastián Gómez también de destacada labor en el fin de semana cordobés, arribó finalmente en la octava posición final luego de batallar en los pelotones de adelante, lo que no fue fácil ni mucho meno0s a la luz de los acontecimientos y de la pelea por los puntos, lo que cada vez es mas destacado en una de las categorías mas reñidas y ásperas del automovilismo argentino.

Sebastián Gómez había terminado tercero en la serie parcial detrás de Canapino y Chapur, dos de los mas destacados pilotos del automovilismo argentino sin lugar a dudas, por lo que ya era mas que meritorio ese resultado, y en la competencia final luchó con lo que tenía y le alcanzó para entrar finalmente entre los 10 de adelante lo que en clase 3 es toda una odisea, mientras que Thiago Martínez no logró hacer rendir el Ford Focus de su equipo como en otros casos y terminó octavo en su serie para llegar al final en la posición 23 de la clasificación general.