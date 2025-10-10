Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El piloto santacruceño Pedro Grippo logró quedar octavo en la primera tanda de clasificación de la clase 2 de Turismo Nacional en el autódromo de Rosario, donde se cumplirá la décima fecha de la temporada.

El calafateño había establecido buenos registro desde la mañana cuando clasificó 15° en la primera tanda y 10° en la segunda, logrando llegar al borde del minuto 47 en la clasificación, lo que le valió el octavo lugar de la grilla, aunque a las 11 de la mañana se disputará la segunda clasificación, por lo que aún puede mejorar un poco.

De todos modos es un muy buen lugar para largar la serie esta tarde, mientras que Federico Luques no fue de la partida y está ausente de la carrera rosarina y se espera también la s pruebas libres y la clasificación de la clase 3 donde hay dos santacruceños mas, como lo son Sebastián Gómez y Thiago Martínez.

Sebastián Gómez con su auto habitual mientas que Martínez estrenará el auto del Giaconi Competición que dirige Sergio Giacone por primera vez con ellos y con el auto que le ponen en pista el equipo santafecino, lo que es un nuevo desafío para el piloto de Río Gallegos.