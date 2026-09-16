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Una noticia que ha causado notable repercursión en toda la provincia da cuenta de que el piloto de El Calafate Pedro Grippo, no continuará este año en la clase 2 del TN donde viene corriendo desde el inicio del torneo, donde no se han dado las razones de la medida.

La noticia a convulsionado el ambiente del automovilismo provincial, dado que el puiloto venía desempeñandose notablemente en el sexto lugar del torneo nacional habiendo incluso ganado la fecha anterior en San Juan, por lo que la sorpresa ha sido mayúscula para todos, lo que el joven piloto se encarghó de anunciar durante la fecha del zonal que se disputara en el “Quique Freile” de El Calafate la pasada semana.

Pedro esta ubicado detrás del líder Coltrinari y de Blotta, Pastori, Cafaro y Cravero los mas destacados del año, por lo que dejará ese sexto lugar del torneo en la medida en que el resto sume y lo supere, sin haber dado alguna explicación mas detallada de las razones que motivaron semejante decisión.