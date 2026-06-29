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El calafateño Pedro Grippo probo su unidad con el objetivo que verificar rendimientos para la fecha que este próximo fin de semana tendrá lugar en el trazado santiagueño de Termas de Río Hondo por una nueva fecha de la clase 2 del Turismo Nacional.

Con una semana de antelación y con todo el equipo de Gaby Rodríguez (GR Competición) asesorando, el piloto de El Calafate Pedro Grippo realizó una serie de pruebas en el trazado santafecino con el objetivo de probar el rendimiento de su unidad rumbo a lo que será el próximo compromiso en el novísimo circuito de Termas de Río Hondo donde el TN se presenta el próximo fin de semana.

Tanto el piloto como el equipo quedaron mas que conformes con el rendimiento del auto y el piloto pudo trabajar con tranquilidad en un trazado que desconocía dado que nunca había participado en el lugar, por lo que además sirvió para conocer algunos de los vericuetos propios del lugar sumado a la prueba del auto, por lo que todos quedaron mas que conformes y apuntando a un fin de semana que sea positivo en tierra santiagueña.