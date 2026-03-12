Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este fin de semana se disputa la segunda fecha del Turismo Nacional en el autódromo Oscar Cabalén de la provincia de Córdoba, con la presencia de los pilotos santacruceños que habitualmente disputa en la categoría.

En la Clase 2 el calafateño Pedro Grippo estará presente con su unidad, figurando 14° en el campeonato luego de la primera carrera disputada en Paraná, donde pudo haber estado mejor pero tuvo que desertar cuando venía para mas, por lo que habrá que ver como le va en esta segunda carrera del año.

Por su parte los dos pilotos que toman parte en la clase superior (C3), vienen de una carrera con buen resultado en suelo entrerriano a tal punto que Sebastián Gómez terminó quinto y Thiago Martínez sexto, éste último en su nueva estructura compartida con Ramiro Cano y con Ever Franetovich, llevando adelante los Ford Focus por lo que este fin de semana puede resultar mas que favorable para las intenciones del piloto galleguense.

El circuito cordobés que plantea curvas rápidas y de media velocidad cuenta con un recorrido de 4.045 metros done la clase menor girará 16 vueltas y la mayor 20 en la final, mientras que la puesta en escena se dará el sábado cuando a las 8.40 salga a girar la clase 2 en el primer entrenamiento y luego a las 9.50 lo haga la clase mayor.

Retorna Emiliano Gonzalez

El piloto Emiliano Gonzalez quien se afianzó finalmente en Río Gallegos hace unos años, ex campeón de la clase 3 del Turismo Pista y brillante titular del TPS (Turismo Pista Santacruceño), volvería a participar en la categoría nacional pero en la Clase 2 por lo que se esperan novedades sobre el particular, a la espera de la confirmación de Emiliano otra vez en el automovilismo nacional.