Durante la pasada semana tuvo lugar la primera reunión entre el Automóvil Club Río Grande encabezada ahora por su nueva presidente Sandra Martinez y los dirigentes de ADELFA (Asociación Deportiva Local fueguina) por la organización del Gran Premio de la Hermandad de este año.
La reunión congregó a los dirigentes de ambas instituciones donde se habló de lo sucedido pero fundamentalmente de como evitar los problemas que se presentaron en las dos ediciones anteriores, en una charla amena y cordial, donde la mayoría quedó mas que conforme con lo conversado y a la espera de una próxima reunión.
La edición 2026 comienza a tomar forma y se esperan novedades y cambios que podrían ser sustanciales para el desarrollo del gran premio que data de 1974 en su primera edición, por lo que habrá que estar a la espera de posibles novedades al respecto.
