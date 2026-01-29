Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante la pasada semana tuvo lugar la primera reunión entre el Automóvil Club Río Grande encabezada ahora por su nueva presidente Sandra Martinez y los dirigentes de ADELFA (Asociación Deportiva Local fueguina) por la organización del Gran Premio de la Hermandad de este año.

La reunión congregó a los dirigentes de ambas instituciones donde se habló de lo sucedido pero fundamentalmente de como evitar los problemas que se presentaron en las dos ediciones anteriores, en una charla amena y cordial, donde la mayoría quedó mas que conforme con lo conversado y a la espera de una próxima reunión.

La edición 2026 comienza a tomar forma y se esperan novedades y cambios que podrían ser sustanciales para el desarrollo del gran premio que data de 1974 en su primera edición, por lo que habrá que estar a la espera de posibles novedades al respecto.