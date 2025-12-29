Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Profundo dolor causó en Río Gallegos el fallecimiento de Agustín Risetti, un niño de 12 años que luchaba contra un tumor. Agustín era nieto de Fernando Risetti, reconocido referente del automovilismo local e integrante histórico del Automóvil Club Río Gallegos.

A través de un comunicado, la Comisión Directiva del Automóvil Club Río Gallegos expresó sus condolencias y acompañó a la familia en este difícil momento: “Acompañamos en este momento de profundo dolor al ex integrante de Comisión y actual Comisario Deportivo, Fernando Risetti y su familia, ante la dolorosa partida de su nieto Agustín, haciendo votos por un descanso eterno”.

A las muestras de pesar también se sumó el Mini Museo Minki, que lamentó públicamente la partida del niño: “Lamentamos comunicar la partida de Agustín Risetti, nieto de uno de los fundadores de nuestro Museo, rogando a Dios le dé a su familia la fuerza necesaria en este momento tan duro. Descansá en paz, Agus”,

La comunidad educativa también se sumó a las muestras de afecto. Desde la Escuela Especial N°6 de Río Gallegos, donde Agustín asistía, lo despidieron con sentidas palabras: “Que brille para vos la luz que no tiene fin, querido Agustín. Agradecemos haberte conocido. Te vamos a extrañar”.

Uno de los mensajes más emotivos fue el de su maestro domiciliario, Néstor Cervantes, quien recordó al pequeño con profunda emoción: “Hoy el cielo recibe a un gran luchador. Agustín me regaló una de las experiencias más profundas de mi vida como docente y como persona. Tuve el honor de ser su maestro domiciliario, de aprender de su fortaleza silenciosa, de su ternura y de su manera única de estar en el mundo. Gracias, Agus, por cada mirada, cada gesto y cada enseñanza. Descansá en paz, pequeño grande. Siempre en mi corazón”.

La partida de Agustín deja una huella imborrable en quienes lo conocieron y acompañaron, y su recuerdo permanece vivo en el cariño de su familia, docentes y toda la comunidad.