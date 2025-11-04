Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Numéricamente existen posibilidades en las tres categorías locales que han cumplido con todas las fechas este año, pero quizás la mas positiva sea la Fiat 1600 c.c., donde Martín Ojeda está muy ” a tiro” para lograrlo este domingo, siempre y cuando se repitan algunos parámetros y algunos resultados.

En este momento Martín Ojeda suma 147 unidades, seguido de Pablo Gómez con 102 y Leandro “Melli” Almonacid con 101 y cada carrera acumula 38 unidades ganando clasificación, serie y final como aconteció en octubre con el puntero, por lo que si esta situación se repite, que no sería extraño vistos los números de todo el año y la solvencia y contundencia que ha demostrado piloto y equipo, se iría a 185 puntos este fin de semana, y habiendo en juego 38, tanto Pablo Gómez como Leandro Almonacid tienen que salir entre los dos puestos restantes porque de no ser así, Martín Ojeda sería campeón en noviembre.

Suponiendo Pablo Gómez gane la clasificación, la serie y la carrera, sumará 38 puntos mas los 102 que tiene se iría a 140, y si Martín Ojeda sale segundo en clasificación, serie y final sumaría 32.5 por lo que se iría a 179.5 y con 39.5 de diferencia también sería campeón, y lo mismo vale para Leandro Almonacid con un punto menos que Gómez actualmente (102 a 101).

Interesante tema para tener en cuenta a la hora de ver resultados parciales de clasificación y serie como para palpitar la situación desde abajo del auto, porque seguramente que arriba y pegado al volante, transpirarán las manos.

En la Fórmula Santacruceña la cuestión es un poco mas complicada porque si bien Nano Oyarzo cuenta con 127 puntos y cada carrera paga 33, de repetirse el triunfo se iría a 160 unidades, y entonces Pereyra que marcha segundo con 113 tendría que terminar séptimo para que Oyarzo sea campeón, porque si queda dentro de los seis de adelante, aún tiene margen para la carrera de diciembre.

Finalmente la monomarca 1300 tiene a Facundo Rodríguez como líder con 1995, pero lo siguen Leandro Fernández con 167.5, Juanjo Gallardo con 160, Jesús Leguizamón con 150 y Chelo Sebastianelli con 133.5 por lo que cualquiera de ellos puede discutir esta posibilidad toda vez que la última fecha es doble y sumaría puntaje y medio, todo por supuesto hablando de la Clase 2, porque en la clase Uno Nahuel Soria lidera con 147 muy bien posicionado, y lo sigue Rudy Villafañe con 114 por lo que también puede darse una situación similar a la de Ojeda en la 1600.

Con este panorama y la presencia de la Turismo Carretera 5000 con 16 autos, el fin de semana promete varias sorpresas y no pocas novedades en el automovilismo regional.