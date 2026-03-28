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Un momento singular se vivió en el inicio previo a la Asamblea Anual Ordinaria del Automóvil Club Río Gallegos cuando Ricardo “Riqui” Ibañez entregó una bandera del CPK (Club Pilotos kart) a Ricardo “Minki” Borquez para engalanar el museo que posee en su domicilio particular.

En el lugar se encontraban presentes varios recordados pilotos de esa entidad de los años 70 cuando el karting comenzaba a tomar cuerpo considerablemente en la ciudad y corría por las calles de la avenida Costanera, lo que motivó la creación de una entidad que los albergara y así nació el Club Pilotos Kart (CPK) que luego a través de los años pasó a la historia de los mas memoriosos pero se encontraban presentes dos de los ex pilotos de ese tiempo como Fernando Risetti y Giorgio Michieletto, por lo que el acto fue mas que emotivo.

El viernes por la noche Ibañez le entregó al museo de “Minki” Bórquez la única bandera que se conoce que existe de hace cuarenta años atrás, y que fue el emblema del karting en sus inicios y los comienzos de la actividad en la costanera local, lo que representó mas de un recuerdo y por allí mas de una lágrima escondida incluso por varios de los presentes que tuvieron mucho que ver con esos hechos.