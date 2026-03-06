Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La unidad que fuera construida por Hierromec en El Calafate para Agustín Orellana, fue observado por la técnica de la categoría respecto de la instalación del tanque de combustible y algunos elementos de la jaula antivuelco, por lo que debió ser acomodado de acuerdo a estos parámetros.

El auto volvió a El Calafate porque era mas barato traerlo de vuelta para reformarlo que intentar hacerlo en el norte, motivo por el cual volvió al taller de Hierromec y allí fue solucionado el inconveniente de acuerdo a las especificaciones técnicas que fueron solicitadas.

Esta semana se terminó de trabajar en el auto por lo que ya está en condiciones de retornar y Agustín Orellana finalmente tripulará su unidad, dado que hasta ahora en ests dos primeras carreras del año lo venía haciendo con auto alquilado.